Алиев пообещал Путину, что гибель миротворцев РФ в Карабахе будет тщательно расследована
13:32 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что в связи с гибелью в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента будет проведено тщательное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров. Отмечается, что «генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте» в связи с произошедшим.
«Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — указали в пресс-службе главы российского государства.
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