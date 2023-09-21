Алиев пообещал Путину, что гибель миротворцев РФ в Карабахе будет тщательно расследована

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что в связи с гибелью в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента будет проведено тщательное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров. Отмечается, что «генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте» в связи с произошедшим.

«Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — указали в пресс-службе главы российского государства.