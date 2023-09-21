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Сбер расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining

14:22 21.09.2023

Сбер продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом сообщил вице-президент – директор департамента Финансов Сбербанка Тарас Скворцов в рамках технологической конференции SmartDev.

Task Mining – это технология, которая фокусируется на записи и последующем анализе действий пользователя на рабочем компьютере. Благодаря инструменту можно зафиксировать отдельные действия пользователя, такие как клики мышкой, переходы между приложениями, заполнение полей в формах, нажатия клавиш, перемещения между приложениями, а также бизнес-контекст. Эти данные обрабатываются и исследуются для более детального понимания всех этапов процесса, выявления «узких мест», автоматизации рутинных задач и оценки производительности сотрудников.

Task Mining позволяет обогатить цифровые следы из информационных систем данными о действиях сотрудников, а также оцифровать их работу за пределами автоматизированных систем, например, при использовании электронной почты, офисных приложений или браузера. По данным исследовательской компании Everest Group, работа в офисных приложениях занимает порядка 60% времени сотрудника, тогда как специализированное программное обеспечение (ERP, CRM) используется в 1,5 раза реже. Кроме того, Task Mining помогает восстановить сквозной процесс, протекающий в нескольких системах.

Решение может применяться для сокращения расходов, увеличения конверсии продаж, предотвращения мошенничества и выполнения других задач оптимизации процессов. Task Mining доступен к приобретению как отдельный компонент платформы Sber Process Mining, так и совместно с другими модулями платформы.

«Task Mining помогает связать отдельные действия сотрудника в единую картину рабочего процесса, доступную для анализа с помощью платформы Sber Process Mining, – рассказал Тарас Скворцов. – Рынок решений класса Тask Мining является одним из наиболее динамично растущих сегментов процессной аналитики: по оценкам экспертов, за 2022 год его объем увеличился более, чем на 75%. Совместное использование инструментов Task Mining и Process Mining позволит охватить большинство бизнес-процессов компании и поможет нашим клиентам принимать более обоснованные и эффективные решения».

Sber Process Mining – платформа для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов на основании цифровых следов в информационных системах, применяемая в Сбере три года. Включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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