Зеленский обещал в США, что ВСУ продолжат контрнаступление осенью и зимой

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский американским СМИ после переговоров в Конгрессе США и Белом доме.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», — цитирует его агентство Bloomberg.