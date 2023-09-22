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НОВОСТИ

Военный погиб при ракетной атаке Киева на штаб Черноморского флота

15:01 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один военнослужащий погиб при ракетной атаке Киева на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны России.

«По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — сказали в ведомстве.

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