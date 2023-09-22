В Баку заявили, что армянские военные, добровольно сложившие оружие, свободны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянские военнослужащие в Карабахе, сложившие оружие добровольно, свободны. Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем», — говорится в публикации официального представителя администрации Ильхама Алиева.