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НОВОСТИ

В Баку заявили, что армянские военные, добровольно сложившие оружие, свободны

15:32 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянские военнослужащие в Карабахе, сложившие оружие добровольно, свободны. Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем», — говорится в публикации официального представителя администрации Ильхама Алиева.

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