Дефицит бюджета РФ на ближайшие годы постарались сделать минимальным — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России постаралось сверстать бюджет на предстоящие три года с минимально возможным дефицитом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Старались минимизировать его дефицит, насколько это возможно», — отметил глава кабмина, говоря о проекте бюджета на 2024–2026 годы. «И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — добавил Мишустин.