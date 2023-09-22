ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов
17:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 10 тысяч военнослужащих с других участков запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Под Работино, Вербовое ВСУ перекинули усиление с времевского направления и васильевского направления запорожского фронта. <…> На ореховское направление они перекинули свыше 10 тыс. боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие», — сказал Рогов.
По его оценке, усиление украинской группировки на этом направлении может означать подготовку к активным действиям.
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