ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 10 тысяч военнослужащих с других участков запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Под Работино, Вербовое ВСУ перекинули усиление с времевского направления и васильевского направления запорожского фронта. <…> На ореховское направление они перекинули свыше 10 тыс. боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие», — сказал Рогов.

По его оценке, усиление украинской группировки на этом направлении может означать подготовку к активным действиям.