Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши — Песков
17:12 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши — агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается вооружения Польши, то, действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности, вмешательства во внутренние дела [других государств]», — сказал представитель Кремля.
«Но и наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить», — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Москва и Минск продолжают работу по разработке концепции безопасности двух стран.
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