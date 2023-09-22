0
0
79
НОВОСТИ

Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши — Песков

17:12 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши — агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается вооружения Польши, то, действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности, вмешательства во внутренние дела [других государств]», — сказал представитель Кремля.

«Но и наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва и Минск продолжают работу по разработке концепции безопасности двух стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 22.09.2023
ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов
0
40
15:12 22.09.2023
Киев днем нанес ракетный удар по Севастополю, ПВО РФ сбила пять ракет — МО РФ
0
78
15:01 22.09.2023
Военный погиб при ракетной атаке Киева на штаб Черноморского флота
0
80
14:32 22.09.2023
На вооружении британских ВС состоит бронетехника с материалами из асбеста — МО
0
84
14:12 22.09.2023
Обломки после удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров
0
88
13:43 22.09.2023
Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе
0
101
13:20 22.09.2023
Зеленский обещал в США, что ВСУ продолжат контрнаступление осенью и зимой
0
95
12:20 22.09.2023
ПВО уничтожила у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА
0
116
11:20 22.09.2023
ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении — Пушилин
0
108
10:00 22.09.2023
Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе — Байден
0
127

Возврат к списку