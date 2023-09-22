Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши — агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается вооружения Польши, то, действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности, вмешательства во внутренние дела [других государств]», — сказал представитель Кремля.

«Но и наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва и Минск продолжают работу по разработке концепции безопасности двух стран.