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НОВОСТИ

Повышение МРОТ с 1 января увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян — Мишустин

17:32 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг.

«Важный вопрос — о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции. Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тыс. 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек», — сказал глава кабмина.

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