МЭР РФ существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024–2026 гг.
18:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития РФ существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024–2026 годы в сравнении с апрельским вариантом документа. Об этом глава министерства Максим Решетников сообщил в ходе заседания правительства РФ.
«Основные параметры прогноза на 2024–2026 годы существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями», — сказал он.
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