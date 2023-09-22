МЭР РФ существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024–2026 гг.

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024–2026 годы в сравнении с апрельским вариантом документа. Об этом глава министерства Максим Решетников сообщил в ходе заседания правительства РФ.

«Основные параметры прогноза на 2024–2026 годы существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями», — сказал он.