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Полиция Франции задерживает до 300 мигрантов в день на границе с Италией

17:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов, пытающихся попасть из Италии во Францию, значительно возросло, правоохранительные органы ежедневно задерживают до 300 нелегалов в приграничном городе Ментон (юго-восток Франции). Об этом сообщила Эмманюэль Жубер, глава пограничной полиции департамента Приморские Альпы.

По ее словам, которые приводит телеканал BFMTV, «на границе в этом городе полиция ежедневно задерживает 200-300 мигрантов, с января были задержаны 32 тыс. человек». Она отметила, что это на 20% больше, чем за период с января по сентябрь 2022 года. Власти задерживают мигрантов без разрешающих пребывание во Франции документов и отправляют их обратно в Италию.

Жубер добавила, что число несовершеннолетних без сопровождения взрослых удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило 5 тыс.

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