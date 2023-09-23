Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету Вооруженных сил Украины в небе над Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«В 19:09 мск киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянску. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита», — сказал представитель оперативных служб. Он добавил, что информация уточняется.