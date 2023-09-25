В Киргизии введен запрет на вывоз муки и зерна

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киргизии в целях обеспечения продовольственной безопасности ввели временный запрет на вывоз из республики муки и зерна. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны.



«Подписано постановление кабинета министров „О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики“, — говорится в сообщении.



Согласно решению кабмина, запрещается экспортировать из Киргизии пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.



Как пояснили в министерстве, такие меры приняты с целью обеспечения «продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары».



