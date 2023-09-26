Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, неэффективным в XXI веке
11:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (чудо-оружии — прим. ТАСС), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]. В использовании финансовой системы в качестве инструмента принуждения к переговорам», — сказал он. «Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <…> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции — инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», — добавил Дерипаска.
Он признался, что был удивлен тем, как быстро российский частный бизнес приспособился к новой ситуации, «нашел способы вести деятельность и делать это эффективно». По словам предпринимателя, он ожидал «обрушения до 30% российской экономики» после введения Западом масштабных санкций из-за начала специальной военной операции на Украине, однако эффект оказался «намного слабее». Дерипаска считает, что это объясняется как государственными мерами поддержки бизнеса, так и нежеланием стран глобального Юга присоединяться к экономическому давлению на РФ.
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