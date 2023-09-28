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Состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья» - Шольц

12:10 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья». Об этом он заявил в интервью порталу WirtschaftsWoche.

«Нет никаких причин для нытья. Те, кто ноет, остаются на месте, — я же хочу, чтобы мы двигались вперед», — отметил он. Глава кабмина также предостерег от клеветы в адрес ФРГ, указав, что «никто не должен злословить» об экономической ситуации в стране. Кроме того, Шольц выразил надежду, что все инвестиции в модернизацию экономики и зеленый переход окупятся и не исключил при этом «высоких темпов» экономического роста в будущем.

В то же время канцлер скептически высказался в отношении идеи о введении специального пониженного тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий с высоким энергопотреблением. «Суть большинства предложений заключается в том, чтобы увеличить государственный долг для субсидирования промышленности, главная цель которой — получать прибыль. Это [подобная тактика] точно не может стать решением проблемы», — отметил он. По его словам, решение, которое «убедило бы всех», в том числе и самого канцлера, пока не найдено.

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