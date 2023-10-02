МИД непризнанного Косова призвал ЕС заморозить статус Сербии как кандидата

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и по вопросам диаспор непризнанного Косова Доника Гервала призвала Евросоюз заморозить статус Сербии как страны-кандидата на вступление в сообщество и прекратить денежные выплаты из-за инцидента, произошедшего на севере края в ночь на 24 сентября. С таким утверждением она выступила в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«ЕС должен срочно осознать, что Сербия <…> как страна со статусом кандидата в ЕС, должна подвергнуться санкциям. Я считаю, что без санкций у [президента Сербии Александара] Вучича нет причин переосмысливать свою стратегию, и я очень уверена, что то, что произошло в воскресенье восемь дней назад, было не единственным, что было запланировано», — заявила Гервала. «Это включает в себя немедленную остановку финансирования, фондов, фондов ЕС, которые получает Вучич <…>, замораживание статуса кандидата, призыв к нему экстрадировать в Косово лиц, ответственных за нападение восемь дней назад, и немедленное прекращение всех дальнейших попыток нападения на Косово и другие страны региона с применением военной силы и насилия», — подчеркнула она.

Гервала утверждает, что «такой концентрации сербских военных за последние годы не было никогда». По ее мнению, если урегулирование ситуации займет много времени, на Балканах может начаться война. «Если с этим мириться, то на Балканах начнется война, а этого необходимо избежать», — сказала Гервала, указав на якобы схожесть ситуации с развитием конфликта на Украине.