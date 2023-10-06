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НОВОСТИ

Против 200 иностранных наемников, воевавших на Украине в РФ завели уголовные дела - Мирошника

19:15 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по статье о наемничестве против 200 иностранных граждан, воевавших на стороне Украины, из более чем 30 стран. Об этом говорится в выступлении посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника на специальном мероприятии в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«В отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, в том числе Австралии, Аргентины, Бельгии и других стран, открыты уголовные дела по статье о наемничестве», — указал дипломат, текст его речи опубликован на сайте российского дипведомства. Он также отметил, что на основе собранных Следственным Комитетом РФ доказательств суды ДНР и ЛНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских боевиков за выполнение преступных приказов и убийство мирного населения.

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