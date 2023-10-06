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На саммите в Гранаде страны ЕС не достигли соглашения по миграционному кризису

19:50 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите ЕС в Гранаде не смогли достичь соглашения по урегулированию миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации. Взамен глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал отдельное маленькое заявление по миграции, передает корреспондент ТАСС.

«Миграция — это европейский вызов, который требует европейского ответа. С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто въезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения», — говорится в нем.

По словам Мишеля, ЕС будет «придерживаться комплексного подхода к миграции, который сочетает в себе усиление внешних действий, взаимовыгодное комплексное партнерство со странами происхождения и транзита [мигрантов], устранение коренных причин миграции, возможности для легальной миграции, более эффективную защиту внешних границ ЕС, решительную борьбу с организованной преступностью, торговлей людьми и контрабандой, использованием миграции как гибридной угрозы, усиление возвращения и внутренние аспекты в соответствии с международным правом, принципами и ценностями ЕС, а также защиту основных прав».

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