На саммите в Гранаде страны ЕС не достигли соглашения по миграционному кризису
19:50 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Миграция — это европейский вызов, который требует европейского ответа. С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто въезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения», — говорится в нем.
По словам Мишеля, ЕС будет «придерживаться комплексного подхода к миграции, который сочетает в себе усиление внешних действий, взаимовыгодное комплексное партнерство со странами происхождения и транзита [мигрантов], устранение коренных причин миграции, возможности для легальной миграции, более эффективную защиту внешних границ ЕС, решительную борьбу с организованной преступностью, торговлей людьми и контрабандой, использованием миграции как гибридной угрозы, усиление возвращения и внутренние аспекты в соответствии с международным правом, принципами и ценностями ЕС, а также защиту основных прав».
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