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Законопроект о дипломатической и военной помощи Израилю готовится в сенате США - СМИ

15:20 08.10.2023 Источник: Интерфакс

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин заявил, что он будет продвигать законопроект, предусматривающий оказание Израилю помощи - как военной, так и дипломатической, сообщили СМИ.

"Я намерен при первой же возможности выдвинуть законопроект, который будет направлен на предоставление Израилю всего необходимого для самообороны", - цитируют СМИ заявление Кардина.

Он отметил, что, помимо прочего, помощь должна включать пополнение боеприпасов для израильской противоракетной обороны "Железный купол", а также "дополнительное финансирование обороны Израиля".

Как сообщалось, американская администрация заявила о полной поддержке Израиля на фоне ситуации с нападением движения ХАМАС.

"Мы решительно поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак", - говорилось в заявлении Совета безопасности США.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что внимательно следит за обстановкой в Израиле, и пообещал оказать ему помощь по линии своего ведомства.

"В течение последующих дней министерство обороны будет работать над тем, чтобы гарантировать - у Израиля будет все необходимое для самообороны и для защиты мирного населения от неизбирательных атак и терроризма", - приводятся слова Остина в заявлении Пентагона.

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