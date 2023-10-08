Законопроект о дипломатической и военной помощи Израилю готовится в сенате США - СМИ
15:20 08.10.2023 Источник: Интерфакс
"Я намерен при первой же возможности выдвинуть законопроект, который будет направлен на предоставление Израилю всего необходимого для самообороны", - цитируют СМИ заявление Кардина.
Он отметил, что, помимо прочего, помощь должна включать пополнение боеприпасов для израильской противоракетной обороны "Железный купол", а также "дополнительное финансирование обороны Израиля".
Как сообщалось, американская администрация заявила о полной поддержке Израиля на фоне ситуации с нападением движения ХАМАС.
"Мы решительно поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак", - говорилось в заявлении Совета безопасности США.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что внимательно следит за обстановкой в Израиле, и пообещал оказать ему помощь по линии своего ведомства.
"В течение последующих дней министерство обороны будет работать над тем, чтобы гарантировать - у Израиля будет все необходимое для самообороны и для защиты мирного населения от неизбирательных атак и терроризма", - приводятся слова Остина в заявлении Пентагона.
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