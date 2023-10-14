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Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока

13:20 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, открыто движение автомобилей по всем четырем полосам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам, — написал Хуснуллин. — Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона».

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