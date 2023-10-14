Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока
13:20 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам, — написал Хуснуллин. — Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона».
НОВОСТИ
- 12:20 14.10.2023
- Закон о ратификации Римского статута МУС подписан президентом Армении
- 11:45 14.10.2023
- ВМС США объяснили причины задержки отправки второго авианосца в Средиземное море
- 10:40 14.10.2023
- МИД Азербайджана: Документы ПАСЕ подстрекают Армению к агрессии и реваншизму
- 10:25 14.10.2023
- Число военных, патрулирующих улицы городов Франции может быть увеличено до 7 тыс
- 09:20 14.10.2023
- Воздух в Москве 14 октября может прогреться до +14С
- 09:00 14.10.2023
- Боевикам ХАМАС было дано задание «убивать как можно больше людей» - СМИ
- 22:45 13.10.2023
- Нетаньяху заявил, что ведущиеся удары по Газе «только начало»
- 21:33 13.10.2023
- Максимальный уровень террористической угрозы введен во Франции
- 20:00 13.10.2023
- Новак заявил, что нефтегазовые доходы РФ в этом году выросли
- 19:45 13.10.2023
- Дополнительные системы ПВО Зеленский просит на зиму «в аренду»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать