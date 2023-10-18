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НОВОСТИ

Главы военных ведомств Таджикистана и Ирана обсудили перспективы сотрудничества

19:31 18.10.2023

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо обсудил перспективы военного сотрудничества с главой Минобороны Ирана Мохаммадрезой Аштиани, находящимся с официальным визитом в Душанбе, сообщает оборонное ведомство РТ. Отмечается, что главные темы обсуждения включали вопросы регионального и мирового развития, текущее состояние Вооруженных сил Таджикистана, а также планы, связанные с сотрудничеством в области обороны и развития военной техники. «Стороны также подробно обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом и другие важные аспекты военного сотрудничества между Таджикистаном и Ираном», – говорится в сообщении.


По информации «Азия плюс»

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