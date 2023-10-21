В Швеции ожидают ратификации Турцией заявки в НАТО к концу ноября

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции ожидает, что процесс ратификации Турцией заявки Стокгольма в НАТО начнется в ближайшее время и королевство вступит в альянс в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Еxpressen со ссылкой на источник в кабмине.

«Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель», — пояснил источник, который добавил, что в конце ноября шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. «У нас нет оснований полагать иначе», — также отметил он.

Как сообщила правительственная канцелярия, 24 октября в Стокгольм на переговоры с премьером Ульфом Кристерссоном, а также министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Полом Йонсоном прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.