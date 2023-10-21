Собянин: На пересечении Южной рокады с МСД сооружается три путепровода

17:35

На пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД) возводятся три путепровода. По словам мэра Сергея Собянина, один из них будет связывать улицу Кошкина и Кавказский бульвар. «Сейчас ведутся работы по устройству его опор», – написал глава города у себя в Telegram.



Как отмечает градоначальник, еще два сооружения появятся вдоль основного хода улицы Кантемировская и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении – соответственно, на запад или восток. Южная рокада будет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Это шоссе будет соединять крупные транспортные артерии Москвы.