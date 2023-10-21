Звуки взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов
19:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ликвидацию обнаруженных ранее боеприпасов провели в субботу в Бердянске Запорожской области, этим объясняются слышавшиеся в городе звуки взрывов, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.
«Звуки взрыва в Бердянске связаны с ликвидацией обнаруженных ранее боеприпасов», — сказал он.
Он уточнил, что «мероприятие проводилось с соблюдением всех норм безопасности и вдали от гражданских объектов». «Обстановка в городе спокойная», — добавил он.
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