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Задержаны мигранты, оскорбившие самарского губернатора - Хинштейн

19:30 21.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Хинштейн заявил о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов. Это уроженцы Таджикистана.

«Два родных брата живут без родителей. Мать в Москве, отец на родине. На протяжении длительного времени они терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — написал в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, старшего уже арестовали, младшего вскоре экстрадируют из России.

С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые участники получили травмы. СКР возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.

При этом в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат грубые оскорбления в адрес губернатора региона Дмитрия Азарова. После этого было заведено ещё одно дело — об оскорблении представителя власти.  Говорит Москва

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