СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе
18:50 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Гуманитарная пауза также будет использована для доставки помощи жителям анклава.
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