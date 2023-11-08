СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

По его сведениям, израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Гуманитарная пауза также будет использована для доставки помощи жителям анклава.