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НОВОСТИ

СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе

18:50 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

По его сведениям, израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Гуманитарная пауза также будет использована для доставки помощи жителям анклава.

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