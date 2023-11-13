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НОВОСТИ

России удалось не допустить массового оттока ученых — Медведев

16:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, несмотря на санкционное давление, смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией в этой сфере нужно и дальше внимательно следить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости», — указал он.

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