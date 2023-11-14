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НОВОСТИ

Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего»

12:55 14.11.2023

Сбер и АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны подтвердили намерение развивать мультиспортивный международный турнир «Игры будущего».

Соревнования будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал - спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Ожидается, что в первом турнире примут участие более 2000 спортсменов в составе 260 опытных команд из более чем 100 стран мира.

В рамках соревнований Сбер представит разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также возможности нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat. Как одна из ведущих технологических компаний страны, Сбер заинтересован в поддержке и развитии новых форматов спортивных соревнований в цифровой среде. Ведется работа по масштабированию возможностей искусственного интеллекта в федеральных субъектах страны. По инициативе Сбера в России действует программа ИИ-трансформации регионов, чтобы современные технологии и продукты проходили путь от разработки до массового внедрения.

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