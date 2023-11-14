Венгрия ни в каком пакете не поддержит санкции против ядерной энергетики России — Сийярто
15:32 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддержит санкции против ядерной энергетики России, в какой бы пакет Евросоюза они ни входили. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, посетивший вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым стройплощадку АЭС «Пакш-2».
«Мы никогда не будем поддерживать санкции против ядерной энергетики», — сказал глава МИД на встрече с журналистами после переговоров с руководителем российской госкорпорации. Он напомнил, что сейчас в Евросоюзе обсуждается уже 12-й пакет санкций против России. «Не должно быть такого, чтобы в 12-м пакете были ограничения против ядерной отрасли», — отметил Сийярто, уточнив, что в известных ему проектах 12-го пакета нет санкций в отношении ядерной энергетики. «Но в какой бы пакет их ни включили, мы их никогда не поддержим», — подчеркнул министр.
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