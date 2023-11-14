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НОВОСТИ

Лукашенко предложил Пашиняну обдумывать шаги, которые могут быть нацелены на дезинтеграцию

22:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, реагируя на отказ премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил армянскому лидеру обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, говоря о подробностях телефонного разговора лидеров двух стран.

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», — сказала Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.

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