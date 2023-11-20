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НОВОСТИ

Сбер: AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих

17:45 20.11.2023

Деловая программа международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в этом году будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ) для глухих и слабослышащих людей в режиме реального времени. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции.

Три дня синхронный перевод будет сопровождать все трансляции с главной сцены, а видео от переводчиков РЖЯ будет сразу же передаваться в трансляцию. Высокое качество перевода обеспечат 8 сертифицированных переводчиков РЖЯ.

«Мы давно переводим нашу конференцию на иностранные языки, но прежде всего она должна быть доступна всем жителям нашей страны – не важно, пользуется зритель русским или русским жестовым языком, – отметил Александр Ведяхин. – Именно поэтому в этом году мы впервые переводим AI Journey на РЖЯ с помощью профессиональных переводчиков. Кроме того, одной из задач нашего конкурса AIJ Contest 2023 была разработка модели искусственного интеллекта для распознавания русской жестовой речи. Мы получили отличные прототипы, которые в будущем помогут создать сервис для машинного перевода с РЖЯ на русский язык, что упростит общение глухим и слабослышащим людям и их собеседникам. Вообще AI for Good, то есть искусственный интеллект для общего блага, является важным направлением деятельности Сбера. Мы понимаем, что эта технология должна работать в том числе для развития инклюзии и повышения цифровой доступности».

AI Journey – ежегодная международная конференция Сбера для обсуждения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Традиционно мероприятие собирает ведущих российских и международных экспертов. Конференция посвящена науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации этих технологий среди молодежи. В ходе конференции будут подведены итоги открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.

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