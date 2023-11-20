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НОВОСТИ

Начальник погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ

19:20 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Соответствующее заявление, как сообщила газета Ilta-Sanomat, он сделал на КПП «Вартиус» на границе с РФ.

Он отметил, что при необходимости «также возможно» закрытие всей границы с Россией, если это решение примет правительство.

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