Начальник погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Соответствующее заявление, как сообщила газета Ilta-Sanomat, он сделал на КПП «Вартиус» на границе с РФ.

Он отметил, что при необходимости «также возможно» закрытие всей границы с Россией, если это решение примет правительство.