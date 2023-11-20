Начальник погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ
19:20 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Соответствующее заявление, как сообщила газета Ilta-Sanomat, он сделал на КПП «Вартиус» на границе с РФ.
Он отметил, что при необходимости «также возможно» закрытие всей границы с Россией, если это решение примет правительство.
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