Корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Российский корабль встал на якорь в порту главной базы королевских ВМС Таиланда Саттахип. «Адмирал Пантелеев» посещает этот порт не впервые, в октябре 2019 года он был здесь с деловым заходом вместе с ракетным крейсером «Варяг» и танкером «Печенга». С тех пор боевые российские корабли не посещали королевство.