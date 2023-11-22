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Корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

12:00 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Российский корабль встал на якорь в порту главной базы королевских ВМС Таиланда Саттахип. «Адмирал Пантелеев» посещает этот порт не впервые, в октябре 2019 года он был здесь с деловым заходом вместе с ракетным крейсером «Варяг» и танкером «Печенга». С тех пор боевые российские корабли не посещали королевство.

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