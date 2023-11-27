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Штормовой ветер в Крыму стал сильнейшим за 16 лет

11:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штормовой ветер до 40 м/с, который прошел в Крыму, стал сильнейшим за последние 16 лет, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

«Ветер 40 м/с в последний раз в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года, тоже при выходе южного циклона», — сказала Любецкая.

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков — пострадали. Без электроэнергии остались порядка 500 тыс. жителей Республики Крым и 2,6 тыс. жителей Севастополя. Без тепла и электроснабжения полностью остался Черноморский район Крыма, район Теплой Балки в Ялте. В Евпатории море вышло из берегов, в результате 311 человек (в том числе 43 ребенка) эвакуировали из частного сектора.

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