ГА ООН приняла резолюцию по Голанским высотам

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию, 8 государств, в том числе США и Великобритания, выступили против, 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили в том числе Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Ирак, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, ОАЭ, Сирия, Тунис.

Документ состоит из восьми пунктов, первым из которых является заявление о том, что Израиль до сих пор не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, которая требует отмены страной закона, устанавливающего израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами. Помимо этого, в резолюции содержится требование, «чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности». Также в резолюции есть указание на то, что оккупация Израилем Голанских высот представляет собой препятствие на пути к достижению мира в регионе.