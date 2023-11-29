Полицейские нашли тела двух россиянок в турецком Бодруме

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В турецком Бодруме полицейские нашли тела двух россиянок. Они были завёрнуты в простыни и связаны верёвкой.

Как сообщает Habertürk, их заметили патрулирующие местность правоохранители. После осмотра медицинские бригады установили, что тела принадлежат женщине и девочке, по предварительным данным, «русской национальности».

Погибших доставили в морг для установления причины смерти. Расследование продолжается.

По информации Telegram-канала Mash, речь идёт о 42-летней женщине и её 15-летней дочери. Мать работала моделью. По подозрению в убийстве ищут её мужа-финна.

По некоторым данным, родственники искали россиянку на протяжении нескольких дней, а в доме, где она проживала с ребёнком, обнаружили кровь на диване. Говорит Москва