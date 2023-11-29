Словакия расширила перечень сельхозпродукции из Украины, запрещенной к импорту
17:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет, который распространялся ранее на четыре наименования украинских товаров, расширен до 14 позиций. До этого в страну было нельзя осуществлять поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. теперь под эмбарго попали, в частности, мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби из этой страны.
Импорт дешевой украинской сельскохозяйственной продукции, согласно властям, наносит серьезный ущерб словацким фермерам. Их финансовые потери только из-за поставок зерна с Украины составили не менее 110 млн евро. Некоторым аграриям грозит банкротство. Кроме того, были выявлены партии товара низкого качества и непригодные для употребления.
НОВОСТИ
- 17:19 29.11.2023
- Эр-Рияд сделал Ирану предложение в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и ХАМАС - СМИ
- 16:30 29.11.2023
- В Исполнительном совете ОЗХО Россия свое место потеряла
- 15:50 29.11.2023
- Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона
- 15:40 29.11.2023
- Генсек НАТО призвал «готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских»
- 15:33 29.11.2023
- Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития встретился с вице-председателем КНР
- 14:32 29.11.2023
- Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности — Песков
- 14:12 29.11.2023
- В Москве арестован мужчина, планировавший теракт на железнодорожной станции
- 14:10 29.11.2023
- СберКот отпразднует день рождения в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ
- 14:00 29.11.2023
- Украина во всем обвиняет РФ, отравление жены Буданова — не исключение, заявил Песков
- 13:32 29.11.2023
- В ХАМАС намерены освободить других граждан РФ в знак признательности Путину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать