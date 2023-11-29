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Словакия расширила перечень сельхозпродукции из Украины, запрещенной к импорту

17:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Словакии расширило запрет на импорт в республику сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Запрет, который распространялся ранее на четыре наименования украинских товаров, расширен до 14 позиций. До этого в страну было нельзя осуществлять поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. теперь под эмбарго попали, в частности, мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби из этой страны.

Импорт дешевой украинской сельскохозяйственной продукции, согласно властям, наносит серьезный ущерб словацким фермерам. Их финансовые потери только из-за поставок зерна с Украины составили не менее 110 млн евро. Некоторым аграриям грозит банкротство. Кроме того, были выявлены партии товара низкого качества и непригодные для употребления.

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