Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине — Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям новых регионов России в период, когда эти территории входили в состав Украины, промывали мозги псевдоисторией, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

«Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы», — указал он, говоря о ситуации в новых регионах РФ.