Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине — Путин
22:00 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жителям новых регионов России в период, когда эти территории входили в состав Украины, промывали мозги псевдоисторией, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы», — указал он, говоря о ситуации в новых регионах РФ.
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