В РФ началась обязательная маркировка безалкогольных напитков

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков. В рамках второго этапа она касается продукции в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов.

Третий этап стартует 1 марта 2024-го и обяжет маркировать безалкогольные напитки в банках, в том числе алюминиевых. С 1 июня следующего года меру распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки и другие безалкогольные напитки. Говорит Москва