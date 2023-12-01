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В РФ началась обязательная маркировка безалкогольных напитков

10:32 01.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков. В рамках второго этапа она касается продукции в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов.

Третий этап стартует 1 марта 2024-го и обяжет маркировать безалкогольные напитки в банках, в том числе алюминиевых. С 1 июня следующего года меру распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки и другие безалкогольные напитки.  Говорит Москва

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