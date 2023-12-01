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За полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек — Шойгу

14:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация только увеличивают потери украинских подразделений. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины. За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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