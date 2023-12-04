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НОВОСТИ

Кремль не приветствует провокации — Песков о нарушении кораблем ВМС США суверенитета КНР

12:32 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не приветствует любые провокационные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал Песков.

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