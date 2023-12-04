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НОВОСТИ

Российский аналог SWIFT уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран — ЦБ

16:12 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. Это следует из презентации первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой в ходе выступления в Государственной думе.

При этом количество пользователей системы в целом достигло 550 участников.

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