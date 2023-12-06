На Украине подписан закон о сверхналоге на прибыль банков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в текущем году он составит 50%, далее — 25%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента Украины», — говорится в карточке документа.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что «это тоже требование МВФ». «По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен ($654,6 млн — $681,9 млн по действующему курсу Нацбанка Украины — прим. ТАСС), далее это 6-7 млрд [гривен] ($163,6 млн — $190,9 млн — прим. ТАСС)», — утверждает депутат. 21 ноября он сообщил, что в первом варианте законопроекта предполагалось повысить налог до 36% в 2024 и 2025 годах. Сейчас налог на прибыль предприятий на Украине составляет 18%.