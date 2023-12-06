0
0
0
НОВОСТИ

На Украине подписан закон о сверхналоге на прибыль банков

17:12 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в текущем году он составит 50%, далее — 25%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента Украины», — говорится в карточке документа.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что «это тоже требование МВФ». «По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен ($654,6 млн — $681,9 млн по действующему курсу Нацбанка Украины — прим. ТАСС), далее это 6-7 млрд [гривен] ($163,6 млн — $190,9 млн — прим. ТАСС)», — утверждает депутат. 21 ноября он сообщил, что в первом варианте законопроекта предполагалось повысить налог до 36% в 2024 и 2025 годах. Сейчас налог на прибыль предприятий на Украине составляет 18%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 06.12.2023
Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ — поправки
0
97
16:32 06.12.2023
Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
0
133
16:12 06.12.2023
РФ является мировым лидером по обогащению урана — Мишустин
0
153
16:00 06.12.2023
США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота — WSJ
0
183
15:32 06.12.2023
Дума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках
0
205
15:12 06.12.2023
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки, противник потерял до 300 человек
0
249
15:00 06.12.2023
Российский флаг «появился» в небе над Абу-Даби в честь визита Путина
0
238
14:32 06.12.2023
Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
0
275
14:12 06.12.2023
Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
0
293
14:00 06.12.2023
Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
0
321

Возврат к списку