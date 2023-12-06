США собрали Украине пакет «из ограниченных ресурсов», которые еще остались – Блинкен

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

«Этот пакет, собранный из ограниченных ресурсов, которые у нас остались для помощи Украине, предусматривает выделение вооружений и снаряжения на сумму до $175 млн», — указано в заявлении. Уточняется, что в пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.