«Роснефть» на выставке «Россия» провела соревнования среди специалистов по информационной безопасности
13:50 10.12.2023
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Sibintek CTF проводятся второй год подряд и являются важнейшим мероприятием компании «Сибинтек» (IT-интегратор «Роснефти») по направлению информационной безопасности. В профессиональном состязании в 9 декабря могли и посетители павильона «Роснефти». Более 500 гостей экспозиции попробовали свои силы в Sibintek CTF-2023 и в игровой форме смогли узнать о базовых правилах защиты цифровых данных. В ходе Sibintek CTF-2023 также прошла тематическая викторина. Ее участники получали призы за правильные ответы.
Соревнования проходили в рамках организованных в павильоне «Роснефти» до 10 декабря дней IT. Проведение таких мероприятий как Sibintek CTF позволяет компании повысить уровень информационной безопасности и справиться с киберугрозами. Гости экспозиции в течение тематических IT-дней на ВДНХ могли ознакомиться с информационными разработками компании и ее дочерних обществ. Посетителям павильона также предлагают опробовать специальные VR-тренажеры и осмотреть интерактивный 3D-стол, на котором с помощью тачскрина можно изучить модель центрального пункта сбора нефти на месторождении «Уватнефтегаз» в Тюменской области. 9 декабря свои цифровые разработки представляли научные институты «Роснефти» из Томска, Красноярска и Уфы.
В 2024 году планируется расширить программу соревнований Sibintek CTF, создать специальные форматы и номинации для студентов и молодых специалистов.
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