Новый президент Аргентины анонсировал «шоковые меры» в экономике
19:12 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет альтернативы урезанию расходов, нет альтернативы шоковым мерам», — сказал он в своей первой речи в качестве главы государства.
Милей признал, что это «негативно повлияет на экономическую активность, занятость и уровень бедности».
Политик-либертарианец ранее заявлял, что считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.
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