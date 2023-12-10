Новый президент Аргентины анонсировал «шоковые меры» в экономике

19:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Аргентины будет вынуждено прибегнуть к шоковым мерам в экономике. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность ранее в воскресенье.

«Нет альтернативы урезанию расходов, нет альтернативы шоковым мерам», — сказал он в своей первой речи в качестве главы государства.

Милей признал, что это «негативно повлияет на экономическую активность, занятость и уровень бедности».

Политик-либертарианец ранее заявлял, что считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.