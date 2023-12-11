Кисида на фоне скандала намерен сместить 15 министров и других представителей кабмина

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен уже на этой неделе сместить 4 министров, а также 11 государственных министров и парламентских заместителей министров, чтобы приглушить разгорающийся скандал вокруг незаконного присвоения политических пожертвований депутатами парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В настоящее время идет окончательное согласование этого решения, сообщает информационное агентство Киодо.

Отставки будет затрагивать только членов крупнейшей в ЛДП фракции, которую ранее возглавлял ныне покойный экс-премьер Синдзо Абэ. Эта группировка долгое время фактически доминировала в японской политике, после 2000 года выходцами из нее были четверо из семи премьер-министров страны из этой партии. Однако сейчас, пишет газета «Никкэй», фракции Абэ грозит фактическое уничтожение, что вызывает с ее стороны ожесточенное сопротивление. Один из руководителей этой группировки, по данным издания, даже пригрозил поддержать оппозицию, если она поставит в парламенте вопрос о недоверии правительству Кисиды.

Токийская прокуратура сейчас расследует сообщения о том, что в ЛДП существовала система нелегального присвоения политических пожертвований, полученных от бизнеса за счет продажи билетов на платные приемы и вечера. Политикам и фракциям были установлены нормы сбора таких средств, размеры которых должны отражаться в отчетности. Однако зачастую сумма оказывалась больше лимита, и тогда ее в виде «отката» передавали влиятельным депутатам от ЛДП. Фиксации в отчетности в нарушение закона при этом не проводилось, и эти неучтенные деньги поступали в личное распоряжение политиков-тяжеловесов в первую очередь из фракции Абэ.

Премьер Кисида в связи с этим, как сообщается, планирует отправить в отставки генерального секретаря кабинета Хирокадзу Мацуно, который считается «вторым человеком» в правительстве, а также министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, главу сельскохозяйственного ведомства Итиро Мияситу. Всего в правительство входят 20 министров.

Сместить также предполагается главу политического совета ЛДП Коити Хагиуду и ряд других партийных тяжеловесов. Все они также входят во фракцию Абэ. Такими беспрецедентными мерами премьер Кисида надеется остановить резкое падение уровня поддержки нынешнего кабинета, который уже опустился существенно ниже психологически важного уровня в 30%, что угрожает позициям правящей партии в целом.