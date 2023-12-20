Песков подтвердил, что Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который в прошедшие выходные находился в Москве. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что встреча носила частный характер.

«Он [Назарбаев], действительно, был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом», — сказал Песков. «Это мы можем подтвердить, да», — добавил представитель Кремля.