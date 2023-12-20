В Петербурге вводится масочный режим для массовых мероприятий
17:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Петербурге со среды, 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.
«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе.
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