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НОВОСТИ

В Петербурге вводится масочный режим для массовых мероприятий

17:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Петербурге со среды, 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе.

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