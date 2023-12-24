«Несусветное» тепло ожидает регионы Урала и Сибири в ближайшие дни - Вильфанд

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха на 12-15 градусов выше нормы прогнозируется в регионах Урала и Сибири в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, назвав это потепление «сумасшедшим».

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях — около 0 градусов, в Алтайском крае — до плюс 6 градусов. «Даже на Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края — около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — отметил он.