«Несусветное» тепло ожидает регионы Урала и Сибири в ближайшие дни - Вильфанд
09:15 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях — около 0 градусов, в Алтайском крае — до плюс 6 градусов. «Даже на Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края — около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — отметил он.
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